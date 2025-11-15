Собчак, Богомолов, Безруков, Матисон, Шпица, Чадов, Алсу и другие звезды собрались на светской премии

В столице прошла юбилейная церемония престижной светской премии. Яркие и влиятельные герои шоу-бизнеса, актеры, музыканты, спортсмены собрались в этот вечер. Одним из гостей вечера стала светская пара Владимир Пресняков и Наталья Подольская. В этом году они отметили 20-летие совместной жизни. На сцене они вручали приз другой известной паре — Ксении Собчак и Константину Богомолову, которые на сцене нежно обнимались и поцеловалась. Супружеских пар в этот день было много. Например, Анна Хилькевич, которая прошлой осенью родила третью дочь, пришла вместе с мужем — бизнесменом Артуром Волковым. Они не могли наглядеться друг на друга, нежно целовались и обнимались. Актер Михаил Тройник, который недавно расстался с Юлией Пересильд, пришел в мужской компании коллеги Дениса Шведова. И охотно позировал. А вот певица Алсу, которая является завидной невестой, пожаловалась на количество внимания к ее персоне на светских мероприятиях. Алсу рассказала, что, в отличии от своих коллег, ей удается высыпаться. Также гостями и номинантами премии премии стали: Филипп Киркоров, Игорь и Вадим Верники, Хабенский, Актёры Святослав Рогожан, Мила Ершова, Тина Стойилкович, Эмин Агаларов, Жасмин, Яна Рудковская, Алсу, Ева Власова, Давид Манукян, Виктория Исакова, Сергей Безруков, Анна Матисон, Алексей Чадов, Анна Хилькевич, Влад Топалов и Решина Тодоренко, Денис Шведов, Михаил Тройник, Екатерина Шпица с мужем, Анна Ещенко, Саша Савельева. Женя Малахова и многие другие.