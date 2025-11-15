В Саратове состоялся фиджитал-фестиваль «Ритм будущего»

Фиджитал-фестиваль «Ритм будущего» прошел в Саратовском государственном техническом университете имени Ю. А. Гагарина 12 ноября в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в Министерстве образования Саратовской области.
Участники фестиваля проходили игру на ритм-симуляторе, проверили свои знания и умения в практических и настольных играх от Движения первых и партнеров события. Также на образовательных лекциях они смогли больше узнать о виртуальном мире, нейросетях, безопасности в интернете и о самом направлении фиджитал. Помимо этого, для участников провели розыгрыш подарков от партнеров фестиваля.
«У нас сложились очень теплые отношения с Движением первых, и мы рады принимать фестиваль в стенах нашего университета. Конечно, спорт — это здоровая конкуренция. Поэтому мы уверены, что участники получили удовольствие и взяли от этого фестиваля максимум», — отметила проректор по социально-воспитательной работе и молодежной политике вуза Ольга Ширинова.
Завершением события стала финальная схватка ребят на ритм-симуляторе «ОверПовер», который был разработан саратовской IT-компанией GipnoTech. Победителями соревнований стали Семен Лукьянов из Саратова, Ярослав Посявин из Петровского района и Максим Ахмедов из ЗАТО Светлый.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.