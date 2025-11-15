В Саратове состоялся фиджитал-фестиваль «Ритм будущего»

Участники фестиваля проходили игру на ритм-симуляторе, проверили свои знания и умения в практических и настольных играх от Движения первых и партнеров события. Также на образовательных лекциях они смогли больше узнать о виртуальном мире, нейросетях, безопасности в интернете и о самом направлении фиджитал. Помимо этого, для участников провели розыгрыш подарков от партнеров фестиваля.