Граница на замке: Кого молдавские пограничники могут не пропустить в страну и кому не дать выехать из нее

Согласно Правилам дорожного движения и требованиям к допуску транспортных средств в международном сообщении, автомобили без номерных знаков, с поврежденными, несоответствующими требованиям или самодельными номерными знаками не допускаются к въезду и могут повлечь за собой санкции. Об этом сообщила молдавская Пограничная полиция в своем Телеграм-канале.