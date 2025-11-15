Граница на замке: Кого молдавские пограничники могут не пропустить в страну и кому не дать выехать из нее

Граница на замке: кого не пропустят молдавские пограничники.
Согласно Правилам дорожного движения и требованиям к допуску транспортных средств в международном сообщении, автомобили без номерных знаков, с поврежденными, несоответствующими требованиям или самодельными номерными знаками не допускаются к въезду и могут повлечь за собой санкции. Об этом сообщила молдавская Пограничная полиция в своем Телеграм-канале.
«Пограничная полиция напоминает всем путешественникам, что при пересечении государственной границы оба номерных знака — передний и задний — должны быть правильно установлены», — говорится в сообщении.
Путешественников призывают перед поездкой проверять техническое состояние автомобиля и идентификационные элементы.
«Минута внимания может уберечь вас от задержек и неприятных ситуаций при пересечении границы», — подчеркивают пограничники.
