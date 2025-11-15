В Ростовской области самый дорогой творог оказался в донской столице

При этом дороже всего этот продукт стоит в Ростове. Горожанам за килограмм творога придется заплатить чуть более 480 рублей. Следом идет Сальск, здесь продукт обойдется в 471 рубля на кг. На третьем месте — Шахты с ценником в 465 рублей. Наиболее дешевый творог в Таганроге — 431 рубля за килограмм.