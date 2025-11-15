Ричмонд
В Ростовской области самый дорогой творог оказался в донской столице

На Дону стоимость творога приближается к 500 рублям за килограмм.

Источник: Комсомольская правда

Аналитики Ростовстата изучили и сравнили цены на молочные продукты в разных районах Ростовской области.

Средняя стоимость творога по региону на 11 ноября составила чуть выше 460 рублей.

При этом дороже всего этот продукт стоит в Ростове. Горожанам за килограмм творога придется заплатить чуть более 480 рублей. Следом идет Сальск, здесь продукт обойдется в 471 рубля на кг. На третьем месте — Шахты с ценником в 465 рублей. Наиболее дешевый творог в Таганроге — 431 рубля за килограмм.

Также в Ростовстате рассказали, что на середину ноября средняя стоимость сливочного масла составила 1058 рублей за килограмм, сметаны — 370 рублей за такой же объем. Килограмм сыра в регионе в среднем стоит 936 рублей за кг.

