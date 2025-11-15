Ричмонд
В Магадане в конце ноября состоится слет предпринимателей

Программа включает интерактивные сессии и мастер-классы.

Слет предпринимателей Магаданской области пройдет 20−21 ноября в детско-юношеском оздоровительном центре «Северный Артек» в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в управлении проектной деятельности правительства региона.

К участию приглашаются руководители и представители субъектов малого и среднего предпринимательства, а также все желающие начать свой путь в бизнесе. Мероприятие направлено на поддержку и повышение компетенций действующих и потенциальных предпринимателей, а также создание условий для профессионального общения и обмена опытом.

Программа слета включает интерактивные сессии и мастер-классы. Перед участниками выступят эксперт в области маркетинга и бизнес-стратегий Владимир Якуба, специалист по управлению и развитию бизнеса Сергей Семенов и гид в мире digital-маркетинга и предпринимательства Артур Подилько. Для участия в мероприятии нужно зарегистрироваться по ссылке.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.