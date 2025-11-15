В Магадане в конце ноября состоится слет предпринимателей

К участию приглашаются руководители и представители субъектов малого и среднего предпринимательства, а также все желающие начать свой путь в бизнесе. Мероприятие направлено на поддержку и повышение компетенций действующих и потенциальных предпринимателей, а также создание условий для профессионального общения и обмена опытом.