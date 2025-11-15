Из-за застройщика из Башкирии пострадали жители 55 регионов России: Бастрыкин взял расследование на контроль

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с массовым нарушением прав граждан, вложивших средства в индивидуальное жилищное строительство в Башкирии. Об этом сообщил информационный центр ведомства.
По данным СКР, обманутые дольщики передали деньги недобросовестной компании-застройщику из Башкирии. От действий конторы пострадали граждане в 55 регионах страны. Расследуется уголовное дело. Следком республики ходатайствуют перед надзорным ведомством о передаче материалов в свое производство.
Бастрыкин поручил руководителю СК Башкирии Владимиру Архангельскому представить доклад по сложившейся ситуации, а также о решении надзорного органа по вопросу передачи уголовного дела.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.