Из-за застройщика из Башкирии пострадали жители 55 регионов России: Бастрыкин взял расследование на контроль

Бастрыкин поручил доложить об обманутых дольщиках из Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с массовым нарушением прав граждан, вложивших средства в индивидуальное жилищное строительство в Башкирии. Об этом сообщил информационный центр ведомства.

По данным СКР, обманутые дольщики передали деньги недобросовестной компании-застройщику из Башкирии. От действий конторы пострадали граждане в 55 регионах страны. Расследуется уголовное дело. Следком республики ходатайствуют перед надзорным ведомством о передаче материалов в свое производство.

Бастрыкин поручил руководителю СК Башкирии Владимиру Архангельскому представить доклад по сложившейся ситуации, а также о решении надзорного органа по вопросу передачи уголовного дела.

