Сборная России по футболу проиграла команде Чили, прекратив беспроигрышную серию

Сборная России по футболу уступила национальной команде Чили. Встреча прошла в субботу, 15 ноября.
Матч закончился со счетом 0:2 в пользу южноамериканских гостей. Голы забили Тапия и Бреретон Диас. Это первое поражение российской команды за последние 23 игры. Беспроигрышная серия подопечных тренера Валерия Карпина длилась с 2021 года.
За несколько дней до этого российской сборной не удалось обыграть национальную команду Перу. Матч прошел на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счетом 1:1. Всего матч посетили 45 536 человек. Помимо Головина и Сафонова, в составе национальной сборной на поле вышли Илья Вахания, Виктор Мелехин, Максим Осипенко, Юрий Горшков, Данил Пруцев, Наиль Умяров, Алексей Батраков, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.
Несмотря на не самые удачные матчи, 17 октября стало известно, что сборная России поднялась с 33-й строчки рейтинга Международной федерации футбола на 30-ю. В том месяце команда приняла участие в двух товарищеских матчах — со сборной Ирана в Волгограде и с командой Боливии в Москве.