Почему Польша открыла границу с Беларусью, а Литва этого не делает, рассказал аналитик

Он также указал на то, что Литва сама на это подписалась. «Вступая в НАТО и Евросоюз, страна прекрасно понимала, что будет лишь незначительным участником данных объединений и что в любой момент ее национальные интересы могут быть девальвированы, а ее народ может быть использован в интересах крупного капитала Европы или военно-политических групп. Европейским политическим элитам вообще все равно на тех перевозчиков, которые застряли в Беларуси. Для данных элит жители Польши, стран Балтии, Украины — это расходный материал, который можно использовать и различными способами эксплуатировать. Поэтому то, что есть какие-то переживания, страдания со стороны простых водителей, — это незначительные жертвы, по их мнению, ими можно пренебречь. Ими не будут заниматься до тех пор, пока из Брюсселя или Лондона не придет указание. До этого только в кулуарах будут говорить, что все понимают, не заинтересованы в конфликтах, но сделать ничего не могут, потому что являются членами НАТО и Евросоюза», — резюмировал Алексей Авдонин.