Почему Польша открыла границу с Беларусью, а Литва этого не делает, рассказал аналитик

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литва стала инструментом Запада для эскалации ситуации на границе с Беларусью. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.
По мнению аналитика, Литва была выбрана Брюсселем в качестве топлива, которое кинули в топку конфликта на границах. «Польша является крупнейшим государством, которое обеспечивает транзит. Если заблокировать Польшу, то в Европе будет коллапс с товарами, импортом из Азии. А вот Литвой можно пренебречь, ее можно бросить на эскалацию конфликта. То есть Литва стала тем инструментом, который коллективный Запад решил использовать для эскалации ситуации на границах с Беларусью. Самое важное, что официальный Вильнюс с этим ничего поделать не может. Там прекрасно осознают, что его используют не в интересах литовского народа, а для геополитики европейских крупных военно-политических игроков», — отметил эксперт.
Терпение на исходе. Литовские грузоперевозчики провели акцию протеста в Вильнюсе.
Он также указал на то, что Литва сама на это подписалась. «Вступая в НАТО и Евросоюз, страна прекрасно понимала, что будет лишь незначительным участником данных объединений и что в любой момент ее национальные интересы могут быть девальвированы, а ее народ может быть использован в интересах крупного капитала Европы или военно-политических групп. Европейским политическим элитам вообще все равно на тех перевозчиков, которые застряли в Беларуси. Для данных элит жители Польши, стран Балтии, Украины — это расходный материал, который можно использовать и различными способами эксплуатировать. Поэтому то, что есть какие-то переживания, страдания со стороны простых водителей, — это незначительные жертвы, по их мнению, ими можно пренебречь. Ими не будут заниматься до тех пор, пока из Брюсселя или Лондона не придет указание. До этого только в кулуарах будут говорить, что все понимают, не заинтересованы в конфликтах, но сделать ничего не могут, потому что являются членами НАТО и Евросоюза», — резюмировал Алексей Авдонин.
Ранее сообщалось, что 29 октября власти Литвы на месяц закрыли автодорожную границу с Беларусью. Движение через пункт пропуска «Шальчининкай» (сопредельный «Бенякони») было полностью приостановлено, а деятельность пункта пропуска «Мядининкай» (сопредельный «Каменный Лог») ограничена исключениями. Из-за этого в Беларуси остались сотни литовских фур. 14 ноября начальник таможенного поста «Бенякони» Гродненской региональной таможни Дмитрий Парфенов сообщил, что все оставшиеся на обочинах возле пунктов пропуска литовские большегрузы размещены на специально установленных площадках. «Всего на стоянках находятся порядка 1300 литовских грузовиков. Осуществляется круглосуточная охрана данных площадок», — отметил Дмитрий Парфенов. Он также добавил, что большинство водителей уже убыли по месту проживания. Для оставшихся на площадках созданы все необходимые бытовые условия. -0-
