Внучка Трампа заняла последнее место на дебютном турнире по гольфу

Восемнадцатилетняя спортсменка получила приглашение на турнир по спонсорскому соглашению.

Источник: Аргументы и факты

Старшая внучка президента США Дональда Трампа Кай Трамп заняла последнее место на своем первом турнире Ассоциации гольфа среди женщин-профессионалов (LPGA). Соревнование проходило в американском городе Беллэр (штат Флорида).

Восемнадцатилетняя спортсменка получила приглашение на турнир по спонсорскому соглашению. Всего в соревнованиях участвовали 108 гольфисток.

«Я, конечно, нервничала больше, чем ожидала, но, думаю, я сделала много отличных ударов», — сказала Кай Трамп телеканалу ESPN.

Она добавила, что играть с лучшими спортсменками мира было для нее ценным опытом.

Ранее внучка Трампа опубликовала клип, где играет с дедом в гольф под Скриптонита.

