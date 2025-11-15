Внучка Трампа заняла последнее место на дебютном турнире по гольфу

Старшая внучка президента США Дональда Трампа Кай Трамп заняла последнее место на своем первом турнире Ассоциации гольфа среди женщин-профессионалов (LPGA). Соревнование проходило в американском городе Беллэр (штат Флорида).
Восемнадцатилетняя спортсменка получила приглашение на турнир по спонсорскому соглашению. Всего в соревнованиях участвовали 108 гольфисток.
«Я, конечно, нервничала больше, чем ожидала, но, думаю, я сделала много отличных ударов», — сказала Кай Трамп телеканалу ESPN.
Она добавила, что играть с лучшими спортсменками мира было для нее ценным опытом.
Ранее внучка Трампа опубликовала клип, где играет с дедом в гольф под Скриптонита.
