В городе Красный Кут Саратовской области скоро откроют новую поликлинику

Строительство поликлиники в городе Красный Кут Саратовской области скоро завершат в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Новое медучреждение будет рассчитано на 400 посещений в смену. Внутренняя отделка помещений уже готова под монтаж тяжелого оборудования, в эксплуатацию ввели эндоскопические стойки, аппараты ультразвуковой диагностики, офтальмологическое оборудование, а также установили мебель в кабинетах и фойе, беговые дорожки и велотренажеры. Специалисты продолжают благоустройство прилегающей территории.
«В скором времени поликлиника распахнет свои двери для пациентов. Событие долгожданное, потому что сейчас поликлиника не соответствует потребностям жителей района, новым стандартам. Ветхие перекрытия не позволяют установить современную тяжелую медицинскую технику. Открытие нового лечебного учреждения позволит проводить диагностические исследования, оказывать квалифицированную помощь в комфортных условиях», — отметил главный врач районной больницы Алексей Романов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.