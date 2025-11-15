Ричмонд
Сын Михаила Круга впервые вышел в свет с женой. Видео

Сын Михаила Круга, Александр, впервые вышел в свет со своей женой. Видео опубликовали в соцсетях.

Свадебного торжества у пары еще не было, но они уже зарегистрировали брак.

Мама Александра, исполнительница русского шансона Ирина Круг, призналась, что девушка ей сразу понравилась. Как пишет StarHit, свадьбы у Александра еще не было, но пара уже расписалась. Якобы у них есть брачный контракт, но, по данным канала, он формальный.

В конце 2024-го стало известно, что Александр Круг решил найти свою будущую жену в популярном телешоу «Давай поженимся». В телешоу он заявил, что ищет «пай-девочку с красивыми ногами». В выборе девушки ему помогала его мама.