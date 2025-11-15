В Госдуме предложили выдавать путёвки в санатории россиянам старше 70 лет

Миронов отметил, что граждане преклонного возраста чаще сталкиваются с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и метаболическими нарушениями. В связи с этим он подчеркнул, что получение своевременной санаторно-курортной помощи позволит многим пенсионерам сохранить здоровье и сократить семейные расходы на лекарственные препараты. Парламентарий также добавил, что соответствующее обращение уже направлено на рассмотрение премьер-министру Михаилу Мишустину.