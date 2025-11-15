Ричмонд
Орбан заявил об угрозе очередной войны в Европе из-за конфликта на Украине

Европа находится на грани третьей мировой войны из-за продолжающегося конфликта в Украине. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая 15 ноября на митинге в городе Дьёре.

— Антивоенный митинг следует проводить, когда есть опасность. Я считаю, что в Европе существует угроза войны. Европа находится на грани войны, — сказал политик.

Он подчеркнул, что текущая ситуация в Европе напоминает времена, предшествовавшие Первой и Второй мировым войнам. Орбан считает, что кризис можно разрешить, если лидеры стран Европейского Союза займут миролюбивую позицию, а не будут способствовать дальнейшему обострению конфликта.

Кроме того, он добавил, что Украина находится в таком положении, которое позволяет вынудить ее согласиться на мирное урегулирование, передает телеканал М1.

Еще в начале месяца Орбан заявил, что страны Евросоюза, поддерживающие Украину, ведут Европу к военному столкновению. По его словам, «тот, кто поддерживает Украину, — поддерживает войну». Орбан также отметил, что ЕС стремится финансировать помощь Киеву за счет бюджетов европейских стран, так как у самого Брюсселя средств недостаточно.

