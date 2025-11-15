Орбан заявил об угрозе очередной войны в Европе из-за конфликта на Украине

Еще в начале месяца Орбан заявил, что страны Евросоюза, поддерживающие Украину, ведут Европу к военному столкновению. По его словам, «тот, кто поддерживает Украину, — поддерживает войну». Орбан также отметил, что ЕС стремится финансировать помощь Киеву за счет бюджетов европейских стран, так как у самого Брюсселя средств недостаточно.