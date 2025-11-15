«Для улучшения жизнедеятельности города»: власти ликвидировали в Уфе еще одну нелегальную торговую точку

В Калининском районе Уфы продолжается работа по выявлению и демонтажу нестационарных торговых объектов, размещенных с нарушением законодательства. Об этом сообщил глава районной администрации Газизьян Ахмедьянов.
По словам чиновника, в каждом случае перед принудительным сносом предпринимателям направляются предписания с требованием самостоятельно убрать торговые объекты в течение десяти дней. Если владелец не выполняет это требование, администрация принимает решение о принудительном демонтаже.
Ахмедьянов отметил, что новые нормативные акты приняты для улучшения жизнедеятельности города в современных условиях. В качестве примера он привел демонтированный торговый объект возле дома № 44 по улице Транспортной.
