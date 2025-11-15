Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Для улучшения жизнедеятельности города»: власти ликвидировали в Уфе еще одну нелегальную торговую точку

В Уфе снесли нелегальный торговый объект на улице Транспортной.

Источник: Комсомольская правда

В Калининском районе Уфы продолжается работа по выявлению и демонтажу нестационарных торговых объектов, размещенных с нарушением законодательства. Об этом сообщил глава районной администрации Газизьян Ахмедьянов.

По словам чиновника, в каждом случае перед принудительным сносом предпринимателям направляются предписания с требованием самостоятельно убрать торговые объекты в течение десяти дней. Если владелец не выполняет это требование, администрация принимает решение о принудительном демонтаже.

Ахмедьянов отметил, что новые нормативные акты приняты для улучшения жизнедеятельности города в современных условиях. В качестве примера он привел демонтированный торговый объект возле дома № 44 по улице Транспортной.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.