В Челябинске продают плюшевого медведя, которым играли при живом Ленине. Скрин

Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске выставили на продажу раритетные виниловые пластинки, среди которых есть альбомы Аллы Пугачевой и группы «Ласковый май». Продавец оценил свою коллекцию, состоящую примерно из 70 пластинок, в 20 тысяч рублей.