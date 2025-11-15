«Не трогай — и запаха не будет»: Розенбаум высказался о борьбе с жёлтой прессой

Александр Розенбаум рассказал, как относится к прессе. Видео © Life.ru.
«С отвратительными вещами нужно бороться. Это очень сложно, очень сложно. А делать это, придя в редакцию и разбив компьютеры, ещё более тяжело. Это опасно для личности. Поэтому они позволяют себе грубые высказывания. У меня за 50 лет работы было достаточное количество [ситуаций], но я ещё раз повторяю: не трогай — и запаха не будет», — заявил артист на фестивале шансона «Ээхх, Разгуляй!».
