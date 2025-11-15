NYP: Американка застрелила огромного аллигатора ради коврика и сосисок

В американском штате Южная Каролина женщина застрелила гигантского аллигатора. Кожу животного она планирует использовать для изготовления коврика. Об этом сообщает издание New York Post.
Бриттани Ливингстон и ее супруг Мэтт получили разрешение на отстрел аллигатора, однако на это у семейной пары ушло пять лет. По законам Южной Каролины в год выдается всего 1400 таких лицензий.
Муж и жена отправились на охоту, и после нескольких часов им удалось подстрелить аллигатора весом почти 250 килограмм и длиной 3,5 метра.
Супруги заявили, что в их планах использовать тушу убитой рептилии как «знак уважительного отношения к природе». По данным издания, семья хочет сделать из кожи аллигатора коврик, а мясо пустить на сосиски и другие деликатесы.
