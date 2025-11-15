В Иркутской области обновили участок дороги Залари — Жигалово

«В дополнение к этому на проблемных участках автодороги Залари — Жигалово с июля идут работы по восстановлению проезжей части. По дороге движется много большегрузного транспорта. В местах, где находятся слабые грунты, она разрушается. Специалисты меняют грунты в пучинистых местах и восстанавливают дорожное полотно. В 2026 году такие работы будут продолжены. Основная задача на этой дороге в следующем году — восстановление асфальтобетонного покрытия на участке от поселка Новонукутский до поселка Балаганск», — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов.