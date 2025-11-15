В Иркутской области обновили участок дороги Залари — Жигалово

Участок автодороги Залари — Жигалово протяженностью 3 км ввели в эксплуатацию в Иркутской области после ремонта по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Специалисты подрядной организации привели в нормативное состояние участок с 0 по 3,1 км. На объекте уложили асфальтобетонное покрытие, провели устройство пересечений и примыканий с автомобильными дорогами местного значения, установили дорожные знаки и нанесли разметку. В границах рабочего поселка Залари обустроили тротуары, сделали освещение дороги. На пересечении улиц Ленина и Апрельской установили светофор.
Также на этой дороге близится к завершению ремонт участка с 77,6 по 79,7 км в поселке Балаганск, который является опорной территорией региона. Там уложили водопропускную трубу, обустроили примыкания и пересечения с автодорогами местного значения, тротуары, оборудовали четыре заездных кармана для остановочных пунктов, уложили асфальтобетонное покрытие, установили освещение, дорожные знаки, нанесли разметку. В ближайшее время на участке установят остановочные павильоны.
«В дополнение к этому на проблемных участках автодороги Залари — Жигалово с июля идут работы по восстановлению проезжей части. По дороге движется много большегрузного транспорта. В местах, где находятся слабые грунты, она разрушается. Специалисты меняют грунты в пучинистых местах и восстанавливают дорожное полотно. В 2026 году такие работы будут продолжены. Основная задача на этой дороге в следующем году — восстановление асфальтобетонного покрытия на участке от поселка Новонукутский до поселка Балаганск», — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.