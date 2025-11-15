Почти месяц никаких вестей: 44-летний житель башкирского села просто исчез

По информации волонтеров, мужчина пропал без вести 27 дней назад — 19 октября, он ушел из дома в селе Юматовского сельхозтехникума (Уфимский район) и до сих пор не вернулся. Его рост — 180 сантиметров, у него худощавое телосложение, темные волосы и карие глаза. Во что был одет — неизвестно.