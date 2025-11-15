Саратовская область подала почти 4 тыс. заявок на проект «Я — профессионал»

Саратовская область вошла в топ-20 по числу участников IX сезона Всероссийской олимпиады «Я — профессионал», организованной в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». По итогам регистрационной кампании заявки на участие подали более 215 тыс. человек, из них 3727 — студенты вузов Саратовской области, сообщили в региональном министерстве образования.
«Олимпиада “Я — профессионал” формирует среду профессионального самоопределения для молодежи, и это особенно заметно на региональном уровне. В Саратовской области мы видим растущий интерес к проекту: 3727 студентов выбрали олимпиаду стартом карьеры, отдав предпочтение таким направлениям, как “Юриспруденция”, “Программирование и информационные технологии”, “Искусственный интеллект”», — подчеркнула руководитель олимпиады студентов «Я — профессионал» Валерия Касамара.
Особенностью нового сезона станет усиление карьерной составляющей. Уже на ранних стадиях участники получат доступ к обширной базе стажировок и вакансий от более чем 700 партнеров. Им будет предоставлена возможность пройти карьерные консультации и профильные школы и получить предложения о трудоустройстве.
Отборочный этап IX сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» запланирован на период с 14 ноября по 1 декабря. Он позволит участникам не только проверить свои знания, но и решить практические задачи от ведущих вузов и работодателей. Для дипломантов олимпиады предусмотрены существенные преимущества: льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру, а также денежные премии до 300 тыс. рублей для медалистов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.