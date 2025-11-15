Саратовская область подала почти 4 тыс. заявок на проект «Я — профессионал»

Отборочный этап IX сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» запланирован на период с 14 ноября по 1 декабря. Он позволит участникам не только проверить свои знания, но и решить практические задачи от ведущих вузов и работодателей. Для дипломантов олимпиады предусмотрены существенные преимущества: льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру, а также денежные премии до 300 тыс. рублей для медалистов.