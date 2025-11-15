Маленькие обитатели древнего города: кадры прогулки по осенней Калуге

Древняя Калуга стоит на берегу Оки. Основанная в XIV веке как приграничная крепость Московского княжества, спустя столетия, в XX веке она стала колыбелью космонавтики — именно в Калуге жил и работал основоположник этой науки, русский ученый Константин Циолковский. Тема авиации и космоса в Калуге повсюду — в названиях улиц и парков, в городских муралах, а несколько лет назад в старинном городе появились и новые обитатели, крохотные человечки-космонавтики. Калужане и гости города потирают бронзовые носики космонавтиков «на удачу».Кадры прогулки по осенней Калуге — в фоторепортаже корреспондента «МК».