«Я не хозяйка»: Буланова раскрыла, какое блюдо у неё получается лучше всего

Татьяна Буланова заявила, что у артистов нет «обычной» жизни. Видео © Life.ru.
«Обычной жизни у меня нет, к счастью или к сожалению. Я не хозяйка. Моя коллега спросила: “какое твоё любимое блюдо, которое готовишь?” Я говорю: “Доширак. Говяжий, острый”. Я люблю очень острые блюда», — рассказала Буланова на фестивале шансона «Ээхх, Разгуляй!».
Ранее Life.ru писал, что певица Татьяна Буланова завершила процесс передачи проблемного ресторана «Гастрономика по-новому» в Санкт-Петербурге новым владельцам. В начале ноября произошло перераспределение долей в уставном капитале заведения, что позволило оперативно принимать организационные решения без участия третьих лиц.
