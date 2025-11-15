«Я не хозяйка»: Буланова раскрыла, какое блюдо у неё получается лучше всего

Певица Татьяна Буланова поделилась с Life.ru, что её жизнь полностью подчинена работе, из-за чего обычные бытовые дела отходят на второй план. По словам артистки, творческая деятельность настолько поглощает её, что на домашние хлопоты просто не остаётся времени.