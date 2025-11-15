Генконсул Израиля прокомментировал слова депутата о Чебурашке

С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя — РИА Новости. Генеральный консул Израиля в Петербурге Ран Гидор, комментируя шуточную реплику депутата Госдумы Андрея Макарова о том, что Чебурашка был евреем, потому что приехал в ящике с апельсинами из Израиля, сказал РИА Новости, что национальность этого персонажа неизвестна.
«Мы знаем, что создатели мультфильма про Чебурашку были советскими евреями, но, к сожалению, на сегодняшний день доподлинно неизвестно, какой национальности он сам», — сказал Ран Гидор.
В пятницу в ходе рассмотрения поправок о федеральном бюджете на 2026−2028 годы депутаты обсуждали поправку о финансировании конкурса «Родная игрушка». Макаров в шуточной форме вспомнил, что единственной страной откуда завозились апельсины в СССР был Израиль, поэтому Чебурашка является по национальности евреем.
«Безусловно, герой советского мультика стал культовым персонажем и в Израиле, ведь он, метафорически выражаясь, сделал алию, приехав в нашу страну с волной советской эмиграции. Выходцы из СССР способствовали не только широкому распространению русского языка (сейчас на нем говорит 20% нашего населения), но и культурной экспансии, в том числе и в мультипликационной сфере. Так, моя дочь обожает этот мультик и знает наизусть все песни из него», — отметил генконсул.
Он добавил, что Чебурашка в том случае мог бы стать не просто символом дружбы наших стран, но и войти в почетный список евреев, внесших свой вклад в развитие русской культуры, наряду с Сергеем Эйзенштейном, Исааком Бабелем, Моисеем Вайнбергом.
«Правда, единственная возможность удостовериться в его принадлежности к еврейской нации, если у нас нет никакой информации о его родителях, — проверить наличие обрезания и убедиться, что он не ест свинину», — заключил Ран Гидор.