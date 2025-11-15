Генконсул Израиля прокомментировал слова депутата о Чебурашке

«Безусловно, герой советского мультика стал культовым персонажем и в Израиле, ведь он, метафорически выражаясь, сделал алию, приехав в нашу страну с волной советской эмиграции. Выходцы из СССР способствовали не только широкому распространению русского языка (сейчас на нем говорит 20% нашего населения), но и культурной экспансии, в том числе и в мультипликационной сфере. Так, моя дочь обожает этот мультик и знает наизусть все песни из него», — отметил генконсул.