Самая красивая девушка России прилетела на «Мисс Вселенная»: кто представит страну на главном конкурсе красоты

В детстве Анастасия любила играть в доктора, но тогда она не предполагала, что ее жизнь будет связана с медициной. Тем не менее детская мечта помогать людям воплотилась: Анастасия поступила в Сеченовский университет, чтобы учиться на хирурга, и рассматривала возможность в будущем заняться косметологической и эстетической медициной. Кроме того, она имела опыт обучения в Институте современного управления, кино и телевидения, а также прошла курсы при кинокомпании «Амедиа».