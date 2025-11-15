Волочкова поцеловала Рому Желудя на шоу «Звезды под капельницей»

Незадолго до этого Волочкова поучаствовала в матче в составе мужской команды в футболке с номером знаменитого футболиста Лионеля Месси, а потом ушла на замену из-за боли в суставах. После этого ее раскритиковали, в том числе и решивший не оставаться в стороне Серов.