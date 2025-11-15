Ричмонд
Волочкова поцеловала Рому Желудя на шоу «Звезды под капельницей»

Балерина Анастасия Волочкова поцеловала 29-летнего блогера Рому Желудя в шоу «Звезды под капельницей» на телеканале «Пятница».

Участники реалити-программы проходят лечение в реабилитационном центре под наблюдением нарколога. Желудь младше Волочковой на 20 лет. Во время съемок бывшая балерина Большого театра сказала, что им с Желудем «надо пожениться» и поцеловала его.

Блогер неоднократно признавался в своей зависимости от интимных отношений и даже выпустил мемуары на эту тему.

Волочкова во время шоу заявила, что многие женщины мечтают о том, чтобы с ними кто-то переспал. По ее словам, удовольствие от близости важнее материальных благ, а главное — просыпаться рядом с человеком, который симпатичен.

Многие критикуют балерину за ее поведение. Заместитель председателя комитета Государственной думы по защите семьи Виталий Милонов призвал убрать Волочкову с телевидения.

Сама балерина среди прочего обвинила в завистливости певца Александра Серова, который обрушился на нее с критикой за выход на футбольное поле. По словам артистки, музыкант — уже стареющий, никому не интересный человек, которому в этой ситуации стоило промолчать.

Незадолго до этого Волочкова поучаствовала в матче в составе мужской команды в футболке с номером знаменитого футболиста Лионеля Месси, а потом ушла на замену из-за боли в суставах. После этого ее раскритиковали, в том числе и решивший не оставаться в стороне Серов.

