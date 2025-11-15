«Один район — один проект». В Минэкономики рассказали, какие области лидируют в развитии регионов

Вместе с тем, по количеству проектов в инициативе «Один район — один проект» лидирует Минская область. Однако по наибольшему проценту освоения инвестиций среди регионов вперед вырывается Брестский регион с показателем 148%, затем следуют Минский район с 139% и Могилевский — 108%. Брестская область проявила себя как наиболее активный регион по этой инициативе за счет частных предпринимателей. В отличие от Минской области, где преобладает доля государственных предприятий, в Брестском регионе инициативы исходят в основном от частного бизнеса. -0-