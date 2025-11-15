«Один район — один проект». В Минэкономики рассказали, какие области лидируют в развитии регионов

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник главного управления инвестиционной и строительной деятельности Министерства экономики Дмитрий Клименков рассказал в проекте БЕЛТА «Страна говорит» о том, какие области лидируют в развитии регионов.
По словам Дмитрия Клименкова, по инвестициям в основной капитал лидируют Минская область и город Минск, которые вместе составляют почти половину всех инвестиций страны — около 47−48%. Это объясняется наличием кадров, развитой инфраструктурой и более благоприятными условиями для реализации проектов, что и создает здесь преимущество. Среди крупных проектов в регионе выделяется индустриальный парк «Великий камень», который является значимым центром развития.
«К слову, одной из важных целей “Региональной инициативы” является поддержка менее крупных регионов, поэтому она исключает областные центры и прилегающие к ним районы, включая сам Минск. Цель — сосредоточить внимание и ресурсы на более удаленных регионах, которым нужна дополнительная поддержка для успешной реализации проектов», — добавил он.
Вместе с тем, по количеству проектов в инициативе «Один район — один проект» лидирует Минская область. Однако по наибольшему проценту освоения инвестиций среди регионов вперед вырывается Брестский регион с показателем 148%, затем следуют Минский район с 139% и Могилевский — 108%. Брестская область проявила себя как наиболее активный регион по этой инициативе за счет частных предпринимателей. В отличие от Минской области, где преобладает доля государственных предприятий, в Брестском регионе инициативы исходят в основном от частного бизнеса. -0-
