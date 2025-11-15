В Telegram появятся новые функции: вот что добавят в мессенджер

Telegram начнет проводить тестирование новых функций — прямых трансляций в историях и аукционов подарков. Об этом 15 ноября заявил российский предприниматель и основатель мессенджера Павел Дуров.
«Мы начинаем тестировать новые функции Telegram, такие как прямые трансляции в историях и аукционы подарков», — написал он в личном канале в мессенджере.
Ранее KP.RU сообщал, что Telegram начал предоставлять пользователям из России возможность заходить в свой аккаунт в мессенджере через электронную почту. Россияне могут добавить ее в разделе «Конфиденциальность», подтвердив адрес и введя специальный код. Это позволяет войти в аккаунт с другого устройства на веб-версиях и приложении мессенджера на смартфонах.