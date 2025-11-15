Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оборот сократился на 8,5 млрд рублей: жители Башкирии все меньше пользуются «наличкой»

В Башкирии оборот наличных денег сократился до 615,9 миллиарда рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии оборот наличных денег в третьем квартале 2025 года составил 615,9 миллиарда рублей. Это на 1,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда показатель достигал 624,4 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на данные Национального банка республики сообщило издание «РБК Уфа».

Согласно статистике, в кассы банков, включая поступления через банкоматы, в июле-сентябре поступило 286,4 миллиарда рублей, что на 2,8% меньше, чем в третьем квартале 2024 года (294,8 млрд рублей).

Выдача наличных денег в третьем квартале, включая операции через банкоматы, составила 329,5 миллиарда рублей, сохранившись практически на уровне прошлого года (329,6 миллиарда рублей).

При этом отмечается сезонное оживление денежного оборота: показатель третьего квартала на 7,5% превысил результат апреля-июня (569,8 миллиарда рублей). Годовая динамика продолжает оставаться отрицательной, но демонстрирует замедление темпов снижения.

По итогам 2024 года оборот наличных денег в Башкирии составил 2,45 триллиона рублей, увеличившись на 2% по сравнению с 2023 годом.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.