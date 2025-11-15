Оборот сократился на 8,5 млрд рублей: жители Башкирии все меньше пользуются «наличкой»

В Башкирии оборот наличных денег в третьем квартале 2025 года составил 615,9 миллиарда рублей. Это на 1,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда показатель достигал 624,4 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на данные Национального банка республики сообщило издание «РБК Уфа».