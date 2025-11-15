Оборот сократился на 8,5 млрд рублей: жители Башкирии все меньше пользуются «наличкой»

В Башкирии оборот наличных денег в третьем квартале 2025 года составил 615,9 миллиарда рублей. Это на 1,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда показатель достигал 624,4 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на данные Национального банка республики сообщило издание «РБК Уфа».
Согласно статистике, в кассы банков, включая поступления через банкоматы, в июле-сентябре поступило 286,4 миллиарда рублей, что на 2,8% меньше, чем в третьем квартале 2024 года (294,8 млрд рублей).
Выдача наличных денег в третьем квартале, включая операции через банкоматы, составила 329,5 миллиарда рублей, сохранившись практически на уровне прошлого года (329,6 миллиарда рублей).
При этом отмечается сезонное оживление денежного оборота: показатель третьего квартала на 7,5% превысил результат апреля-июня (569,8 миллиарда рублей). Годовая динамика продолжает оставаться отрицательной, но демонстрирует замедление темпов снижения.
По итогам 2024 года оборот наличных денег в Башкирии составил 2,45 триллиона рублей, увеличившись на 2% по сравнению с 2023 годом.
