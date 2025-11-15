На могиле певца Владимира Левкина близкие установили необычный памятник

На могиле певца Владимира Левкина на Троекуровском кладбище появился памятник. Пока монумент закрыт черной пленкой. Его откроют за день до годовщины смерти.
«Открытие памятника намечено на 13.00 в воскресение, 16 ноября», — уточнила aif.ru вдова музыканта Марина Левкина.
Ранее она поделилась, что дизайн памятника придумывала она сама с сестрой и старшей дочерью Владимира. Были версии, что памятник должен быть белым — ведь певца хоронили в белом гробу. Однако сейчас видно, что под черной пленкой темно-серый гранит.
По словам близких к семье, памятник обошелся в несколько миллионов, и было несколько проектов от разных компаний.
Напомним, певец Владимир Левкин скончался 17 ноября 2024 года. Похоронен на 31-м участке Троекуровского кладбища.