На могиле певца Владимира Левкина близкие установили необычный памятник

Вдова певца рассказала, что памятник будет открыт накануне годовщины смерти Левкина, в воскресение, 16 ноября.

Источник: Аргументы и факты

На могиле певца Владимира Левкина на Троекуровском кладбище появился памятник. Пока монумент закрыт черной пленкой. Его откроют за день до годовщины смерти.

«Открытие памятника намечено на 13.00 в воскресение, 16 ноября», — уточнила aif.ru вдова музыканта Марина Левкина.

Ранее она поделилась, что дизайн памятника придумывала она сама с сестрой и старшей дочерью Владимира. Были версии, что памятник должен быть белым — ведь певца хоронили в белом гробу. Однако сейчас видно, что под черной пленкой темно-серый гранит.

По словам близких к семье, памятник обошелся в несколько миллионов, и было несколько проектов от разных компаний.

Напомним, певец Владимир Левкин скончался 17 ноября 2024 года. Похоронен на 31-м участке Троекуровского кладбища.