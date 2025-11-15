Самое время рассказать о погодке на завтра, 16 ноября. Рассказываем!
Ночью смноптики нам прогнозируют до 6 градусов выше ноля, утром столбик термометра опустится на градус.
Зато днем потеплеет до +12 градусов, день обещает быть облачным, без осадков. Прекрасный день для неспешных прогулок. Вечером ожидается до 9 градусов тепла.
Скорость ветра в течение дня составит максимум 5−7 метров в секунду, а относительная влажность — 70%.
Зато в понедельник нас ждет лепота — до +16 градусов!
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Как таких в депутаты берут: Парламентарий от ПАС показал свою неосведомленность в отношении появления геев* в Молдове, но во всём обвинил Пушкина — иногда лучше промолчать — комментарий.
«Хотелось бы напомнить этому потомку о слабостях римского императора Юлия Цезаря, которого кстати здорово критиковали за его пассивную роль в сексуальных упражнениях с сотоварищами» (далее…).
На Центральном рынке Кишинева одна копченая скумбрия стоит, как килограмм мяса, но на треть дешевле, чем в супермаркетах: Почем самые популярные продукты — обзор цен.
Корреспондент «КП» в Молдове отправился на Центральный рынок Кишинева и узнал, почем самые популярные продукты (далее…).
«Иллюзионисты» из ПАС ни в грош не ставят своего избирателя: Депутаты, выступив на выборах, начали исчезать из парламента Молдовы — в чем фокус.
Пятеро депутатов правящей партии отказываются от кресел народных избранников и возвращаются восвояси (далее…).