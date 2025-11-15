В Армении отпустили на свободу оппозиционного журналиста Фиданяна

13 ноября правоохранительные органы провели обыски в офисе antifake.am и изъяли всю технику интернет-ресурса. По подозрению в воспрепятствовании правосудию на 72 часа был задержан также Фиданян. Рано утром 14 ноября еще один сотрудник сайта, Ишхан Хосровян, был задержан по тому же обвинению и отпущен спустя шесть часов.