В Армении отпустили на свободу оппозиционного журналиста Фиданяна

Журналист оппозиционного сайта antifake.am Давид Фиданян был освобожден из следственного изолятора.

Источник: Аргументы и факты

Журналист оппозиционного сайта antifake.am Давид Фиданян был освобожден из следственного изолятора, сообщил его адвокат Вараздат Арутюнян.

По словам защитника, Фиданян покинул СИЗО, о чем он написал на своей странице в соцсетях.

13 ноября правоохранительные органы провели обыски в офисе antifake.am и изъяли всю технику интернет-ресурса. По подозрению в воспрепятствовании правосудию на 72 часа был задержан также Фиданян. Рано утром 14 ноября еще один сотрудник сайта, Ишхан Хосровян, был задержан по тому же обвинению и отпущен спустя шесть часов.

Ранее сообщалось, что в Армении закроют телеканал, основанный Армянской апостольской церковью.