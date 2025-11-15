Сальмонелла и другие бактерии: почему надо мыть яйца перед готовкой

Россиян призвали мыть яйца перед приготовлением пищи. Такое простое действие может снизить риск отравления. Об этом пишет 360.ru.
На птицефабриках нет обязательной практики мытья или обработки яиц перед их продажей. Поэтому на скорлупе могут находиться бактерии, включая сальмонеллу. Эти микроорганизмы могут попасть на яйца в процессе их сбора, транспортировки и хранения. Даже если яйца помещены в холодильник, при определенных условиях бактерии могут продолжать размножаться.
Мытье яиц — один из способов уменьшить инфекционную опасность, и лучше всего это делать непосредственно перед приготовлением блюда. Защитная пленка на скорлупе помогает яйцам дольше сохранять свежесть, говорится в материале.
Употребление от одного до шести куриных яиц в неделю существенно уменьшает риск смерти по различным причинам, особенно от сердечно-сосудистых заболеваний, даже у людей с ранее выявленным высоким уровнем холестерина. К таким выводам пришли исследователи в статье, опубликованной в журнале Nutrients, где участвовали почти девять тысяч человек. Насколько яйца действительно полезны и сколько их можно есть в неделю, объяснила «Вечерней Москве» кандидат медицинских наук, кардиолог и ведущий специалист сети клиник «Семейная» Елена Голикова.