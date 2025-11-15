Сальмонелла и другие бактерии: почему надо мыть яйца перед готовкой

Употребление от одного до шести куриных яиц в неделю существенно уменьшает риск смерти по различным причинам, особенно от сердечно-сосудистых заболеваний, даже у людей с ранее выявленным высоким уровнем холестерина. К таким выводам пришли исследователи в статье, опубликованной в журнале Nutrients, где участвовали почти девять тысяч человек. Насколько яйца действительно полезны и сколько их можно есть в неделю, объяснила «Вечерней Москве» кандидат медицинских наук, кардиолог и ведущий специалист сети клиник «Семейная» Елена Голикова.