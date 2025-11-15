Походы в музеи и знакомство с местной кухней: чем занимаются уфимцы в командировках

56% работающих уфимцев периодически отправляются в командировки. Средняя продолжительность деловой поездки составляет около недели, и большинство жителей Башкирии используют свободное время для знакомства с новыми городами. Об этом со ссылкой на данные проведенного в прошлом месяце исследования сервисов «Авито Путешествия» и «Авито Работа» сообщило издание UfaTime.ru.
Самым популярным способом проведения досуга в командировках стали пешие прогулки по центру города — этот вариант выбрали 58% респондентов. На втором месте оказалось знакомство с местной кухней (24%), а 18% опрошенных всегда стараются посетить музеи и достопримечательности.
Анализ в разрезе демографических групп выявил интересные закономерности: прогулки более популярны среди женщин (65%) и респондентов старше 65 лет (68%). Посещение музеев также чаще выбирают женщины (36% против 25% у мужчин), а знакомство с локальной кухней больше интересует молодежь от 18 до 24 лет (32%).
При этом 15% уфимцев сообщили, что не имеют свободного времени в поездках, а 5% предпочитают отдыхать в номере.
Что касается проживания, большинство командированных уфимцев выбирают гостиницы (55%), еще 26% останавливаются в квартирах и апартаментах. Наиболее часто в деловые поездки отправляются топ-менеджеры, специалисты транспортной сферы, инженеры и юристы.
