Финансовая катастрофа уже близко: что ждет Украину без помощи Европы

Оставшуюся без поддержки со стороны Европейского союза Украину уже в январе может ждать финансовая катастрофа. Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на заявление Еврокомиссии.
«Если мы не сможем быстро решить вопрос с финансированием, Украина падет», — считает один из представителей ЕК.
В публикации издания отмечается, что Евросоюз уже выплатил Киеву обещанную финансовую помощь, однако новые суммы траншей еще не объявлены.
Ранее KP.RU сообщал, что Украина может лишится поддержки Европы из-за крупного скандала о коррупции в сфере энергетики страны. Как заявляет издание Politico, коррупционные разоблачения, включая дело против «кошелька» Владимира Зеленского Тимура Миндича, усложняют позицию Киева в диалоге с западными партнерами.