Инна Маликова нашла идеальную локацию для съёмки

Инна Маликова всегда знает, как сделать выход особенным. На этот раз певица и продюсер обошла традиционную красную дорожку и нашла себе идеальную локацию — диван в форме огромных алых губ. Образ артистки с выдержанной в той же цветовой гамме помадой смотрится на этом арт-объекте как законченное произведение искусства. И пока Инна покоряет светские рауты, в ее жизни есть место и трогательным семейным моментам. Этой осенью ее внучка, которую мы видели на выпускном в саду летом, отправилась в первый класс. Звездная бабушка умеет совмещать гламур и семейное счастье!