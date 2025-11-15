Выдано 12 предписаний: уфимская мэрия выявила нарушения в работе «Башкиравтодора»

В Уфе специалисты муниципального контроля мэрии провели очередные профилактические мероприятия по соблюдению правил благоустройства. Как сообщает пресс-служба городской администрации, проверки прошли на улице Пугачева с участием 11 должностных лиц.
По результатам рейда было выдано 12 предписаний об устранении нарушений. Большая часть замечаний — семь — касалась АО «Башкиравтодор». При этом по четырем предписаниям, выданным этой организации, меры приняты не были, в связи с чем направлено уведомление о составлении протокола об административном правонарушении по статье «Невыполнение в срок законного предписания органа государственного контроля».
В администрации отметили, что служба по благоустройству Кировского района и «СУРСИС» провели работу по устранению выявленных замечаний.
В мэрии напомнили о необходимости соблюдения установленных правил содержания объектов и прилегающих территорий и призывает организации устранять нарушения своевременно, не дожидаясь применения мер административного воздействия.
