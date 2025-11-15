Выдано 12 предписаний: уфимская мэрия выявила нарушения в работе «Башкиравтодора»

По результатам рейда было выдано 12 предписаний об устранении нарушений. Большая часть замечаний — семь — касалась АО «Башкиравтодор». При этом по четырем предписаниям, выданным этой организации, меры приняты не были, в связи с чем направлено уведомление о составлении протокола об административном правонарушении по статье «Невыполнение в срок законного предписания органа государственного контроля».