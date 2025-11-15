Гимнастке Мельниковой вручили золотую майку в туре бундеслиги

Российская гимнастка Ангелина Мельникова получила золотую майку по итогам очередного тура бундеслиги за максимальное число баллов среди всех участниц соревнований. Об этом сообщает ТАСС.
25-летняя Мельникова выступала за клуб TSV Tittmoning-Chemnitz. На четырех снарядах она набрала 55,40 балла. Второе место заняла Сильвия Штор из TG Mannheim (53,75). Третий результат показала Карина Шонмайер из TSV Tittmoning-Chemnitz (53,70).
Команда Мельниковой лидирует в общем зачете тура (205,05). На второй строчке расположились гимнастки из TG Mannheim (197,35). Третьими стали спортсменки из MTV Stuttgart (191,15).
Финал женской бундеслиги пройдет в Гейдельберге 29 ноября. Мельникова планирует принять в нем участие.
Ранее гимнастка Мельникова рассказала, что соскучилась по атмосфере чемпионата мира.