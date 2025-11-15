Гимнастке Мельниковой вручили золотую майку в туре бундеслиги

25-летняя Мельникова выступала за клуб TSV Tittmoning-Chemnitz. На четырех снарядах она набрала 55,40 балла. Второе место заняла Сильвия Штор из TG Mannheim (53,75). Третий результат показала Карина Шонмайер из TSV Tittmoning-Chemnitz (53,70).