Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гимнастке Мельниковой вручили золотую майку в туре бундеслиги

Финал женской бундеслиги пройдет 29 ноября.

Источник: Аргументы и факты

Российская гимнастка Ангелина Мельникова получила золотую майку по итогам очередного тура бундеслиги за максимальное число баллов среди всех участниц соревнований. Об этом сообщает ТАСС.

25-летняя Мельникова выступала за клуб TSV Tittmoning-Chemnitz. На четырех снарядах она набрала 55,40 балла. Второе место заняла Сильвия Штор из TG Mannheim (53,75). Третий результат показала Карина Шонмайер из TSV Tittmoning-Chemnitz (53,70).

Команда Мельниковой лидирует в общем зачете тура (205,05). На второй строчке расположились гимнастки из TG Mannheim (197,35). Третьими стали спортсменки из MTV Stuttgart (191,15).

Финал женской бундеслиги пройдет в Гейдельберге 29 ноября. Мельникова планирует принять в нем участие.

Ранее гимнастка Мельникова рассказала, что соскучилась по атмосфере чемпионата мира.