Бизнесмен купил NFT в виде «золотого самолетика» Telegram за 18 миллионов рублей

Канадский бизнесмен Джейсон Фалович приобрел на виртуальном аукционе в мессенджере Telegram анимированное изображение в формате NFT в виде золотого логотипа приложения — самолетика оригами. Итоговая цена составила 18 миллионов рублей.
Telegram-канал Shot сравнил стоимость изображения с «двушкой» в Москве. При этом личность нового владельца NFT некоторое время оставалась неизвестной. Позже Telegram-канал RT на русском подтвердил, что речь идет именно о Фаловиче.
Судя по предоставленному скриншоту, аноним по стоимости подарка обогнал самого основателя мессенджера Павла Дурова, который подарил своей возлюбленной Юлии Вавиловой цифровую NFT-картинку в виде ракеты, ее стоимость составляет 500 тысяч рублей.
Также он преподнес ей NFT-лягушку за 4,2 миллиона рублей. Вавилова выразила благодарность своему возлюбленному в соцсетях, отметив, что подарок очень милый, и поблагодарила судьбу за то, что всегда «окружена смехом и любимыми людьми». Однако пользователи в комментариях не проявляют особого восторга по поводу «лягушонка Пепе» и предполагают, что это может быть просто PR-ход для продвижения новых функций Telegram.
До этого Дуров выкупил на аукционе роль в голливудском фильме для своей девушки.