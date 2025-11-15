FT: коррупционный скандал на Украины нанес сильный удар по режиму Зеленского

Масштабный коррупционный скандал на Украине нанес сильный удар по главе киевского режима Владимиру Зеленскому и его администрации. Об этом сообщает издание Financial Times.
«Администрация Зеленского оказалась втянута в крупнейший коррупционный скандал с момента его вступления в должность», — говорится в сообщении.
Отмечается, что это оказало мощный дестабилизирующий эффект на украинские власти в критический момент конфликта. Обнародованные свидетельства коррупции в стране вызвали волну возмущения среди жителей Украины.
Сам Зеленский сейчас пытается дистанцироваться от фигурантов дела, включая своего соратника и «кошелька» Тимура Миндича. Однако, как пишет издание, это вряд ли сможет ему помочь, а дальнейшее расследование может еще сильнее ударить по Зеленскому.
Ранее KP.RU сообщал, что коррупционный скандал в сфере энергетики Украины угрожает поддержке Зеленского не только в стране, но и за рубежом.