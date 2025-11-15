Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: коррупционный скандал на Украины нанес сильный удар по режиму Зеленского

Расследование дела о коррупции на Украине дестабилизировало режим Зеленского в критический момент конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Масштабный коррупционный скандал на Украине нанес сильный удар по главе киевского режима Владимиру Зеленскому и его администрации. Об этом сообщает издание Financial Times.

«Администрация Зеленского оказалась втянута в крупнейший коррупционный скандал с момента его вступления в должность», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это оказало мощный дестабилизирующий эффект на украинские власти в критический момент конфликта. Обнародованные свидетельства коррупции в стране вызвали волну возмущения среди жителей Украины.

Сам Зеленский сейчас пытается дистанцироваться от фигурантов дела, включая своего соратника и «кошелька» Тимура Миндича. Однако, как пишет издание, это вряд ли сможет ему помочь, а дальнейшее расследование может еще сильнее ударить по Зеленскому.

Ранее KP.RU сообщал, что коррупционный скандал в сфере энергетики Украины угрожает поддержке Зеленского не только в стране, но и за рубежом.