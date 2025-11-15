Ричмонд
Клава Кока анонсировала выход сниппета нового трека

Популярная певица Клава Кока анонсировала выход сниппета своего нового трека. Сообщение об этом появилось в ее соцсетях.

Клава Кока подогрела интерес поклонников, намекнув на необычный характер сниппета.

«Вы, конечно, угарнете от завтрашнего сниппета», — написала певица. Ее сообщение опубликовано в telegram-канале.

Артистка подогрела интерес поклонников, намекнув на необычный характер предстоящего релиза. Ранее Клава Кока анонсировала новый трек «Девочка-рейв». Поклонники исполнительницы уже активно обсуждают предстоящий релиз в комментариях под ее сообщениями.