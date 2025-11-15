Клава Кока анонсировала выход сниппета нового трека

Клава Кока подогрела интерес поклонников, намекнув на необычный характер сниппета.
Популярная певица Клава Кока анонсировала выход сниппета своего нового трека. Сообщение об этом появилось в ее соцсетях.
«Вы, конечно, угарнете от завтрашнего сниппета», — написала певица. Ее сообщение опубликовано в telegram-канале.
Артистка подогрела интерес поклонников, намекнув на необычный характер предстоящего релиза. Ранее Клава Кока анонсировала новый трек «Девочка-рейв». Поклонники исполнительницы уже активно обсуждают предстоящий релиз в комментариях под ее сообщениями.