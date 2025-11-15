Курганские аграрии нарастили вакцинацию птиц после обвала в 2022 году

«В третьем квартале 2025 года в Курганской области было вакцинировано от гриппа 53 800 голов, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на рост, за 17 лет количество привитых птиц сократилось в 25 раз. В 2008 году за третий квартал было привито свыше 1,3 млн птиц», — следует из данных Министерства сельского хозяйства РФ на сайте ЕМИСС.