Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поиски не прекращаются 19 дней подряд: 65-летний уфимец вышел из дома и пропал

Волонтеры уже 19 дней ищут пропавшего 65-летнего уфимца.

Источник: Комсомольская правда

Уже 19 дней идут поиски 65-летнего уфимца Рафиса Мурзакова. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Как сообщают волонтеры, местонахождение мужчины неизвестно с 28 октября. Приметы пропавшего: его рост — 165 сантиметров, у него худощавое телосложение, седые волосы и карие глаза. Предположительно был одет в светло-коричневую дубленку, синюю кофту и черные ботинки.

Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.