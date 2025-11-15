Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за сноса спортобъектов в Перми

Александру Бастрыкину доложат о нарушении прав жителей Перми.
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о нарушении прав пермяков. По данным пресс-службы ведомства, дело связано с изменением категорий назначения земельных участков, на которых расположены городские спорткомплекс и бассейн.
«В Пермском крае организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР по региону Валерию Сафонову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах расследования», — указано в telegram-канале федерального ведомства. Ранее в главе комитета ставили указанную ситуацию на контроль.
До этого в приемную СКР поступило обращение о незаконной передаче частным лицам участка, на котором располагается пермского спорткомплекс «Трудовые резервы». На территории объекта находится единственный круглогодично функционирующий стадион с возможностью свободного посещения. Прежние собственники не обеспечивали сохранность и надлежащее содержание комплекса, а после возвращения территории в собственность Пермского края начались строительные работы, что усилило обеспокоенность жителей.