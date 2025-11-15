Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за сноса спортобъектов в Перми

До этого в приемную СКР поступило обращение о незаконной передаче частным лицам участка, на котором располагается пермского спорткомплекс «Трудовые резервы». На территории объекта находится единственный круглогодично функционирующий стадион с возможностью свободного посещения. Прежние собственники не обеспечивали сохранность и надлежащее содержание комплекса, а после возвращения территории в собственность Пермского края начались строительные работы, что усилило обеспокоенность жителей.