Неиспользуемые калужские поля выявляют при помощи космоснимков и ИИ

«Много проектов, которые помогают самым разным ведомствам, например, мониторинг сельхозземель. Есть такая тенденция ввода неиспользуемых земель в оборот, для этого нужно анализировать космоснимки или сегодня это снимки с беспилотников, выявлять эти территории, обрабатывать с помощью искусственного интеллекта и уже адресно в эти места, где зарастает земля, направлять органы контроля для того, чтобы земли можно было вовлекать в оборот», — сказал Разумовский на форуме информационных технологий «Цифровые решения».