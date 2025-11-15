Россиянам рассказали, куда стоит вложить деньги уже сейчас

Ранее Life.ru рассказал, как зумерам обеспечить себе 50 тысяч на пенсии, работая 30 лет. Для обеспечения пенсии в размере 45−50 тысяч рублей поколению Z необходимо работать тридцать лет, получая при этом ежемесячный доход не менее 250 тысяч рублей. Эта оценка учитывает инфляционные ожидания и прогнозируемую стоимость пенсионного балла в 140 рублей к 2025 году. При этом зумеры, склонные к нестабильности и не придерживающиеся строгого графика, рискуют выйти на пенсию позже.