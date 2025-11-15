Ричмонд
В регионах России из-за неисправности пропал интернет «Ростелекома»

Пользователи «Ростелекома», крупнейшего провайдера цифровых услуг в России, пожаловались на проблемы с проводным интернетом. Об этом свидетельствуют данные с сайтов Downdetector и «Сбой.рф», которые отслеживают работоспособность сервисов.

По их информации, жалобы начали поступать после 13:00 по Москве. Жители Ивановской, Ярославской, Владимирской, Костромской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа сообщают о массовом сбое, из-за которого они не могут получить доступ к интернету и телевидению.

В пресс-службе провайдера сообщили «Коммерсанту», что авария произошла по вине третьих лиц. Восстановительные работы уже начаты, и компания обещает восстановить интернет-соединение до конца дня.

Также на этой неделе в ряде регионов России произошел сбой в работе мобильного интернета. Так, с внезапным отключением связи столкнулись жители Санкт-Петербурга. Жалобы на неполадки начали поступать от пользователей различных операторов связи. О похожих проблемах также сообщили жители Воронежской, Челябинской, Курской и Брянской областей. На Дальнем Востоке, как сообщает Telegram-канал «Бизнес FM», связь пропадала и на охотоморском побережье Кунашира.