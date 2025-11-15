В регионах России из-за неисправности пропал интернет «Ростелекома»

Также на этой неделе в ряде регионов России произошел сбой в работе мобильного интернета. Так, с внезапным отключением связи столкнулись жители Санкт-Петербурга. Жалобы на неполадки начали поступать от пользователей различных операторов связи. О похожих проблемах также сообщили жители Воронежской, Челябинской, Курской и Брянской областей. На Дальнем Востоке, как сообщает Telegram-канал «Бизнес FM», связь пропадала и на охотоморском побережье Кунашира.