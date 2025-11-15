Самолетик в мессенджере за 18 млн: бизнесмен выкупил NFT-картинку на аукционе в Telegram

Бизнесмен из Канады Джейсон Фалович принял участие в новом аукционе в Telegram, приобретя NFT-изображение золотого самолетика. Выставленный лот обошелся мужчине в 18 млн рублей.
Организаторы аукциона в мессенджере выставили на торги анимированную картинку, которая вызвала большой интерес среди пользователей Telegram. В результате аукциона обладателем картинкии в формате NFT стал канадский бизнесмен, отдавший за лот рекордную сумму. Другие участники акции, которые также боролись за желанный подарок, предложили суммы почти вдвое меньше, чем заплатил Фалович.
Ранее KP.RU сообщал, что в Telegram начали проводить тестирование новых функций, включая аукцион подарков. Как рассказал основатель мессенджера Павел Дуров, его команда также планирует тесты с прямыми трансляциями в историях.