Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолетик в мессенджере за 18 млн: бизнесмен выкупил NFT-картинку на аукционе в Telegram

Бизнесмен из Канады отдал 18 млн рублей за NFT-картинку на аукционе Telegram.

Источник: Комсомольская правда

Бизнесмен из Канады Джейсон Фалович принял участие в новом аукционе в Telegram, приобретя NFT-изображение золотого самолетика. Выставленный лот обошелся мужчине в 18 млн рублей.

Организаторы аукциона в мессенджере выставили на торги анимированную картинку, которая вызвала большой интерес среди пользователей Telegram. В результате аукциона обладателем картинкии в формате NFT стал канадский бизнесмен, отдавший за лот рекордную сумму. Другие участники акции, которые также боролись за желанный подарок, предложили суммы почти вдвое меньше, чем заплатил Фалович.

Ранее KP.RU сообщал, что в Telegram начали проводить тестирование новых функций, включая аукцион подарков. Как рассказал основатель мессенджера Павел Дуров, его команда также планирует тесты с прямыми трансляциями в историях.

Узнать больше по теме
Павел Дуров: биография, личная жизнь и задержание во Франции основателя Telegram
Миллиардер, плейбой и один из самых известных граждан России. Биография Павла Дурова оказалась в центре внимания после того, как его арестовали во Франции и обвинили в причастности к серьезным преступлениям. Собрали главное о знаменитом разработчике и программисте.
Читать дальше