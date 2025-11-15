Ричмонд
Умер французский лирик Жан-Макс Ривьер, писавший песни для Брижит Бардо

Автор песен легенд французской поп-сцены умер в городе Руайан в возрасте 88 лет.

Источник: Аргументы и факты

Во французском городе Руайан в возрасте 88 лет умер известный лирик и автор песен Жан-Макс Ривьер. Как пишет Agence France-Presse (AFP), его не стало 15 ноября.

Жан-Макс Ривьер является автором текстов песен Брижит Бардо, Жюльет Греко, Франсуазы Арди, Далиды, Сильви Вартана и Сержа Реджани.

В 1960-х и 1970-х годах Жан-Макс Ривьер сформировал «плодотворный дуэт» с композитором Жераром Буржоа. Для Брижит Бардо он написал тексты песен «C est rigolo», «À la fin de l été», «Moi je joue».

Артист записывал и собственную музыку. Он также возглавлял Общество музыкальных авторов, композиторов и издателей Франции (SACEM). Целью организации является защита авторских прав музыкантов.

Ранее стало известно о смерти автора хитов Татьяны Булановой. Ирина Севастьянова умерла в возрасте 46 лет от онкологического заболевания.