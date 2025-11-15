Рано потерял отца, прошел чеченскую войну: в Башкирии похоронили 43-летнего командира

— Со слов родных, Ильяс Хайретдинович всегда был человеком дружелюбным, позитивным и справедливым. В любое время мог прийти на помощь, всегда всем помогал. Был надежным товарищем и верным другом. Был очень трудолюбивым. Хоть и рано потерял отца, построил себе дом и заботился о своих братьях, был для них надежным плечом. Помог им получить профессию и трудоустроиться. Ильяс пользовался всеобщим уважением и авторитетом среди коллег и друзей, — рассказали в администрации Белорецкого района.