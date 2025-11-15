Рано потерял отца, прошел чеченскую войну: в Башкирии похоронили 43-летнего командира

В Белорецком районе Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции сержантом Ильясом Сунагатовым. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.
Ильяс Хайретдинович родился в селе Ассы в многодетной семье в 1982 году. Окончив местную школу, поступил в Уфимское мотостроительное училище, где отучился на электромонтера. Срочную службу проходил в Чеченской Республике в инженерно — саперных войсках, участвовал в боевых действиях. После армии долгие годы работал монтером железнодорожных путей.
В октябре прошлого года мужчина заключил контракт с российским Министерством Обороны и уехал в зону СВО, служил командиром пулеметного отделения. Его не стало минувшей зимой — в декабре.
— Со слов родных, Ильяс Хайретдинович всегда был человеком дружелюбным, позитивным и справедливым. В любое время мог прийти на помощь, всегда всем помогал. Был надежным товарищем и верным другом. Был очень трудолюбивым. Хоть и рано потерял отца, построил себе дом и заботился о своих братьях, был для них надежным плечом. Помог им получить профессию и трудоустроиться. Ильяс пользовался всеобщим уважением и авторитетом среди коллег и друзей, — рассказали в администрации Белорецкого района.
