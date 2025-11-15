Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рано потерял отца, прошел чеченскую войну: в Башкирии похоронили 43-летнего командира

В Башкирии похоронили погибшего на СВО ветерана чеченской войны.

Источник: Комсомольская правда

В Белорецком районе Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции сержантом Ильясом Сунагатовым. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.

Ильяс Хайретдинович родился в селе Ассы в многодетной семье в 1982 году. Окончив местную школу, поступил в Уфимское мотостроительное училище, где отучился на электромонтера. Срочную службу проходил в Чеченской Республике в инженерно — саперных войсках, участвовал в боевых действиях. После армии долгие годы работал монтером железнодорожных путей.

В октябре прошлого года мужчина заключил контракт с российским Министерством Обороны и уехал в зону СВО, служил командиром пулеметного отделения. Его не стало минувшей зимой — в декабре.

— Со слов родных, Ильяс Хайретдинович всегда был человеком дружелюбным, позитивным и справедливым. В любое время мог прийти на помощь, всегда всем помогал. Был надежным товарищем и верным другом. Был очень трудолюбивым. Хоть и рано потерял отца, построил себе дом и заботился о своих братьях, был для них надежным плечом. Помог им получить профессию и трудоустроиться. Ильяс пользовался всеобщим уважением и авторитетом среди коллег и друзей, — рассказали в администрации Белорецкого района.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.