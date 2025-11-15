Пять человек пострадали из-за обвала пород при прокладке линии метро в Стамбуле

В Стамбуле во время работ по прокладке линии метро произошел обвал земных пород. Об этом сообщает телеканал TV 100.
Инцидент произошел в стамбульском районе Бешикташ вечером в субботу, 15 ноября, на одной из платформ метро под землей. О причинах обрушения пород не сообщается, детали и обстоятельства случившегося уточняются.
Согласно заявлению телеканала CNN-turk, в результате инцидента пострадали пять человек. Трое из них смогли самостоятельно выбраться из-под завалов. Еще двое пострадавших были эвакуированы с места ЧП подразделением прибывших на место спасателей.
Ранее KP.RU сообщал, что в центре Рима произошло частичное обрушение исторической башни во время ремонтных работ. Архитектурный памятник находится на территории Императорских форумов.