Пять человек пострадали из-за обвала пород при прокладке линии метро в Стамбуле

Обвал земных пород произошел на одной из платформ метро в Стамбуле, причины инцидента устанавливаются.

Источник: Комсомольская правда

В Стамбуле во время работ по прокладке линии метро произошел обвал земных пород. Об этом сообщает телеканал TV 100.

Инцидент произошел в стамбульском районе Бешикташ вечером в субботу, 15 ноября, на одной из платформ метро под землей. О причинах обрушения пород не сообщается, детали и обстоятельства случившегося уточняются.

Согласно заявлению телеканала CNN-turk, в результате инцидента пострадали пять человек. Трое из них смогли самостоятельно выбраться из-под завалов. Еще двое пострадавших были эвакуированы с места ЧП подразделением прибывших на место спасателей.

Ранее KP.RU сообщал, что в центре Рима произошло частичное обрушение исторической башни во время ремонтных работ. Архитектурный памятник находится на территории Императорских форумов.